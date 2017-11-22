Öğrencilere diyabet eğitimi

Ali Dinçay tarafından diyabet eğitimi verildi.

Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada diyabetin çağın hastalığı olduğunu belirten Dr. Ali Dinçay, toplumda şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin sadece erişkinlerde değil çocuklarda da görüldüğünü dile getirdi.

Dinçay, "Diyabet bir hastalık değil yaşam tarzıdır. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Diyabette önemli olan beslenme şeklidir. Küçük yaşlarda oluşturulan düzenli beslenme alışkanlıkları ileride çıkabilecek hastalıkların azalmasına ve kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır "dedi.

Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Dinçay ise, eğitimlerin devam edeceğine vurgu yaptı.(MB-EFE)