Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından öğrenci ve öğretmenlere "Okul Geçidi Görevlisi Eğitimi" verildi.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda 2018-2019 eğitim öğretim yılında alınan trafik tedbirleri kapsamında okul önlerinde yaşanması muhtemel trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Gediz Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda "Okul Geçidi Görevlisi Eğitimi" düzenlendi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde 5 okuldan 150 öğrenci, öğretmen ve 23 veliye eğitim verildi. Eğitime katılanlar gönüllü olarak, okul önlerinde görev alacağı öğrenildi.

Eğitime katılan okul geçidi görevlilerine eğitim sırasında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 134'ncü ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 178'nci maddesi doğrultusunda eğitimleri verilerek, taşıtların durdurulması ile yönlendirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken emniyet tedbirleri teorik olarak anlatıldı.

Gediz Trafik Büro Denetleme Amirliğinde görevli polis memurları tarafından verilen uygulamalı eğitim sırasında, geçit görevlisinin vereceği işaret ve yön tayini esasları, görevlinin okul önlerinde veya geçitlerde kendi can güvenliğinin korunması amacıyla bulunabileceği yer ve noktalar gösterildi.

Eğitim sonunda çocuklara trafik kurallarına uyulması ve çevresindekileri uyarmaları amacıyla kırmızı düdük dağıtımı yapıldı. (RB-EFE)