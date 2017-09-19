Yangın sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, “10 Eylül 2017 Pazar günü Domaniç ilçesi Çukurca mevkiinde çıkan orman yangınına 5 dakika içerisinde en yakın yerden müdahale edilmiş ancak, rüzgarın şiddeti ile yangın kısa sürede genişlemiştir. Yangın ihbarının alındığı anda 4 helikopter, 20 arazöz, 6 su tankı, 5 dozer ve 100 personel acilen yangın sahasına hareket etmiştir. Yangın sahasına en kısa sürede hareket edildiği halde rüzgarın şiddeti ve yangının yamaç yukarı ilerlemesi nedeni ile kısa sürede yangın geniş alana yayılmıştır. Ardından çevre illerden takviye ekiplerinde gelmesi ile birlikte yangın ile mücadelemiz 17 helikopter, 5 amfibik uçak, 100 arazöz, 30 su tankeri, 25 dozer, 2 greyder ve 500 personel ile sürmüştür. Yoğun çabalar ve etkin mücadele olmasına rağmen şiddetli rüzgar gibi olumsuz faktör karşısında 12 Eylül 2017 Salı günü Kütahya Orman Bölge Müdürlüğümüzde yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında yaklaşık 300 hektarlık alan yanarken, ölçümlerimiz devam etmektedir. Soğutma çalışmalarımız ise 7 gündür sürdürülmekte ve halen sahada çalışılmaktadır” şeklinde konuştu.

Bölge Müdürü Kayım, sahanın boşaltılıp, toprak işlemesinin yapılarak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalara başlanıldığını belirterek, “Şu ana kadar 20 Hektar alanda toprak işlemesi yapılmış olup, dozerlerimizle toprak işleme çalışmalarına devam edilmektedir. Ekim ayında fidan dikimi, çizgi ekimi ve tohum atımı çalışmaları ile saha eskisinden daha iyi bir görünüme kavuşturulacaktır” dedi.

“Milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak için büyük emek veren personelimize ve yöre halkımıza çok teşekkür ediyorum” diyen Bölge Müdürü Adnan Kayım, “Ormanlarımızı koruma noktasında biz ne kadar çaba gösterirsek gösterelim, vatandaşlarımızdan da her an destek istiyoruz. Daha duyarlı olmalarını, özellikle sıcak havalarda piknik alanlarında dikkat etmelerini ve en ufak bir dumanı görme durumlarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi vermelerini de istiyoruz” diye konuştu.(EFE)