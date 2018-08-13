Otomobil tutkunları Simav’da buluştu

6 bin 350 üyesi olan ‘Renault Sicenic Türkiye Grubu’ndaki Kütahya, Bursa ve İzmir ekipleri, Simav’ın Gölcük Yayası’nda aile pikniği etkinliğinde bir araya geldi.

Sabah kahvaltısı ile başlayan piknik organizasyonunda, grup üyeleri ve aileleri çeşitli yarışmalar ve hediye çekilişlerine katıldılar. Müzik dinletisi, mangal partisi, balık tutma etkinliklerinin ardından, göl etrafında yürüyüş yapıldı.

Scenic Kütahya Temsilcisi Mehmet Kara, misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Kara, “Bugün burada toplanma amacımız, ‘Renault Scenic Türkiye Grubu’ olarak, her ilde yaptığımız gibi Kütahya’da da bir etkinlik düzenledik. Kütahya’nın, Simav ilçesi’nin Gölcük dağı mesire alanında toplandık. Bizim öncelik hedefimiz, her zaman olduğu gibi aile ortamı, birlik ve beraberliktir” dedi.

Sicenic Simav temsilcisi Hüseyin Yeşil, “Geleneksel Simav Gölcük pikniği, hatta Ege bölgesi toplantısını burada düzenlemeye kadar organizasyonumuzu genişletebiliriz. Mekanımız güzel, Belediyemiz de bu konuda daha geniş bir katılım olması durumunda bize bir ışık yaktı” diye konuştu.

Katılımcılardan Münevver Özcura, “Yeşillikler arasında Abant’ı aratmayan güzel bir mekan, o yüzden burayı tercih ettik, geldiğimize memnun olduk, teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Mehmet Kara, “Gölcük yaylası mükemmel bir yer, çam ağaçları, eşsiz göl manzarası ve samimi insanlarıyla mükemmel bir yer. Bu gün burada grubumuzu topladık. Allah izin verirse bu etkinliklerimiz her zaman devam edecek” dedi. Etkinliğe katılan aileler, Gölcüğün herkesin rahatlıkla gelip piknik yapabileceği yeşillikler içinde doğayla baş başa kalabileceği güzel bir mekan olduğunu söyledi. Katılımcılara hediye kitap ve Kütahya çinisi dağıtıldı.

Katılımcılardan Osman Gürsoy, “Biz Bursa grubu olarak, Kütahya Simav Gölcük mesire alanına, Kütahya grubunun daveti üzerine 230 kilometre yoldan geldik, keşke daha önce gelseymişiz. Gölcük bir doğa harikası, çok güzel bir yer. Ortak sevdamız olan Sicenic araçlarının bize kattığı en büyük değer aile olmaktır” ifadelerini kullandı.

Piknik etkinliğine Bursa’dan katılan Sevda Erol, “Biz Bursa’dan geliyoruz. Bursa, yeşil Bursa diye anılıyor, fakat Simav’a ilk defa geldim, hiç yabancılaşmadım, çünkü Simav gerçekten Bursa’nın küçük bir hali, çok güzel doğası var” dedi.

Tanju Erol, Gölcüğe ilk defa geldiğini ve burada yeşil Bursa gibi anıldığını öğrendiğini, Gölcüğün doğa harikası otantik bir yer olduğunu ifade etti.