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20 Temmuz 2018 11:45

"Park ve yeşil alanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Mahallesi’nde çalışmaları devam eden park alanında incelemelerde bulundu.


20 Temmuz 2018 11:45


Dumlupınar Mahallesi Suadiye Sokak’ta kanal boyunda bulunan 15 bin metrekarelik alanda çalışmaları devam eden parktaki incelemelerde bulunan Saraçoğlu, saha ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


280 metrelik yürüyüş yolu, dev oyuncaklar ve çeşitli oyun grupları ile fitness, barfiks gibi spor aletlerinin montaj çalışmalarının hızla devam ettiği parkta, oyuncak ve spor alanları zemini epidyen kauçuk ile kaplanıyor. Ağaç dikme makinasıyla 30’a yakın boylu ibreli ve yapraklı ağaç dikilen, kent mobilyaları, sulama sistemi ve çimlendirme çalışmaları planlanan parkın çalışmalarında sona yaklaşılıyor.


Göreve geldiği günden bu yana büyük ölçekli birçok parkı şehrimize kazandırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarında önemli bir artış sağladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, bununla birlikte 150’nin üzerinde parkta da yenileme çalışması yapıldığını belirtti.


Başkan Saraçoğlu, "Şehrimizi yeşillendirmek, daha modern ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmak için ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni park alanları oluşturmaya, mevcut parklarda da yenileme çalışmaları yaparak daha estetik hale getirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimize ferah mekanlar sunmak ve görsel açıdan güzellikleri arttırmak amacıyla çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan da yaptığımız bu parklara sahip çıkmalarını istiyoruz. Çünkü bu şehir hepimizin" şeklinde konuştu.


Dumlupınar Mahallesi’ndeki incelemeler esnasında Başkan Saraçoğlu, hemşehrileri ile sohbet ederek mahalleli çocuklara kitap hediye etti.


İnceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ve birim müdürleri eşlik etti. (EFE)




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