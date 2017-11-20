Şaphane’de öğrenciler için ’erişilebilir kütüphane’ projesi

Şaphane Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada, ’’75. Yıl ilk ve ortaokulumuzda, çok daha rahat ve ferah bir ortamda dergi, kitap ve ödev konularına öğrencilerimizin ulaşabileceği, boş zamanlarında istedikleri konularda kitapları okumalarının mümkün olabileceği ’Erişilebilir Kütüphane’ projesini tamamlandık. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bilgi ve birikim yönünden daha donanımlı bir nesil için çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ diye konuştu.(YD-EFE)