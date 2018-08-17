Şaphane’de Yaz Kur’an Kursları düzenlenen törenle sona erdi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende, İlçe Müftüsü Metin Çelebi tarafından açılış konuşması yapılarak, yaz döneminde gerçekleştirilen Kur’an Kursları hakkında bilgi verildi.

Kursiyerler tarafından Kur’an-ı Kerim, ayet ve hadis mealleri, kısa sureler, şiirler, kompozisyon ve ezan okundu.

İlahi, tekbir ve salavatlar getirildi, dualar yapıldı.

Kursiyerler arasında yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve takımlara hediyeler verildi.

Düzenlenen törene Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı. (YD-EFE)