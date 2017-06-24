Şehit aileleri ve gazilere iftar

Kaymakam Kadir Yurdagül tarafında verilen iftar yemeğine Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İlçe Jandarma Komutanı Vedat Akdağ, İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen, daire amirleri, köy muhtarları, siyasi parti başkanları, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Yemek sonrası bir konuşma yapan Kaymakam Yurdagül, ”Bu güzel sofraya, bu mübarek Ramazan’ın akşamında sizlerin teşrifleriyle mutlu ve bahtiyar olduk. Sofralar ancak davetlilerin bir araya gelmesi ile anlam kazanır. Sizler de bizim davetimizi kırmadınız ve iştirak etiniz, bu iştiraklerinizden dolayı tekrar teşekkür ederim. Şehitlerimiz bu vatanın varlık sebebidir. Bu vatan şehitlerimiz sayesinde vardır. Sizler de şehitlerimizin, vatanımıza, devletimize, bizlere emanetisiniz. Bu emanete bizler kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız, sahip çıkmak en asli görevimizdir. Devletimizde bu yolda büyük fedakarlıklar göstermekte. Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize en üst seviyede haklar vermektedir. Bu onların kırık kalplerini bir nebzede olsa tamir etmek için elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu uğurda kurulmuş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bu hizmetlerin daha derli toplu, daha düzenli, insanlarımızın onuruna yakışır bir şekilde vermesi için oluşturulmuş bir bakanlığımızdır. Şehit ve Gazilerimiz bu vatana sahip çıktıkları için değerlidir, devletimiz de bu değerin bilincinde olarak onlara çeşitli haklar vermekte, bizler de bunları en iyi şekilde uygulamaktayız.” dedi. (YD-EFE)