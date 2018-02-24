Şehit Ömer Kadir Arlı için mevlit okutuldu

gününde ailesi tarafından mevlid-i şerif okutuldu.

Belediye Kültür Sarayı’nda okutulan mevlid-i şerif programına, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, TMSF Şirketleri Yönetim Kurulu üyesi Bilal Cicavoğlu, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, Gazeteci Alibey Aydın, ZEKA Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, şehidin mesai arkadaşları ve akrabaları ile vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından Şehit Ömer Kadir Arlı ve tüm şehitlerimiz için dua okundu.

Astsubay Ömer Kadir Arlı, 17 Ocak 2018 günü Isparta’nın Yalvaç ilçesinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.(EFE)