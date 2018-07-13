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13 Temmuz 2018 11:09

Simav’da küçükler futbol turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile başlatılan yaz spor okullarının küçükler futbol takımları arasında, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve şehitlerin anısına bir turnuva düzenleneceği bildirildi.

Simav’da küçükler futbol turnuvası

13 Temmuz 2018 11:09


Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Yaz spor futbol okulları arası turnuvanın 15 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da ilçe stadında yapılacağını belirtti. Sapmaz, “İlçemizde gerçekleştirilen spor yaz okulları faaliyetlerine, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz anısına düzenleyeceğimiz futbol turnuvasını da ekliyoruz. 2 kategoride yapılacak olan futbol turnuvasına Antrenör Celalettin Ağılgat’ın Vatan takımı, Antrenör Recep Bayrak’ın Bayrak takımı, Antrenör Mustafa Madan’ın Millet takımı, Antrenör İsmail Öztürk’ün Devlet takımı katılacak. Turnuvaya katkıda bulunan kurumlara teşekkür ediyor, küçük sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi. (MEİ-EFE)




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