Simav’da küçükler futbol turnuvası

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Yaz spor futbol okulları arası turnuvanın 15 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da ilçe stadında yapılacağını belirtti. Sapmaz, “İlçemizde gerçekleştirilen spor yaz okulları faaliyetlerine, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz anısına düzenleyeceğimiz futbol turnuvasını da ekliyoruz. 2 kategoride yapılacak olan futbol turnuvasına Antrenör Celalettin Ağılgat’ın Vatan takımı, Antrenör Recep Bayrak’ın Bayrak takımı, Antrenör Mustafa Madan’ın Millet takımı, Antrenör İsmail Öztürk’ün Devlet takımı katılacak. Turnuvaya katkıda bulunan kurumlara teşekkür ediyor, küçük sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi. (MEİ-EFE)