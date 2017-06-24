Her yıl Ramazan ayının sonunda Arife günü ziyarete açılan Peygamber Efendimiz’in Sakal-ı Şerif’i ziyaretçi akınına uğradı. Cam fanus içinde korunan Sakal-ı Şerif’i ikindi namazından sonra ziyarete gelen vatandaşlar sıraya geçerek, yakından görüp dua etme fırsatı buldu, duygulu anların yaşandığı ziyarette bazı vatandaşlar göz yaşlarını gizleyemedi.
Hazreti Muhammed’in (SAV) mübarek Sakal-ı Şerif’ini ziyaret eden vatandaşlar, dünya gözüyle Sakal-ı Şerif’i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. (MEİ-EFE-