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24 Haziran 2017 17:38

Simav’da Sakal-ı Şerif ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Ağa Camii’nde bulunan kutsal emanetlerden Sakal-ı Şerif’i vatandaşlar ziyaret etti.

Simav’da Sakal-ı Şerif ziyareti

24 Haziran 2017 17:38

Her yıl Ramazan ayının sonunda Arife günü ziyarete açılan Peygamber Efendimiz’in Sakal-ı Şerif’i ziyaretçi akınına uğradı. Cam fanus içinde korunan Sakal-ı Şerif’i ikindi namazından sonra ziyarete gelen vatandaşlar sıraya geçerek, yakından görüp dua etme fırsatı buldu, duygulu anların yaşandığı ziyarette bazı vatandaşlar göz yaşlarını gizleyemedi.


Hazreti Muhammed’in (SAV) mübarek Sakal-ı Şerif’ini ziyaret eden vatandaşlar, dünya gözüyle Sakal-ı Şerif’i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. (MEİ-EFE-




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