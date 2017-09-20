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20 Eylül 2017 11:25

Tarhanalar yerlerde kurutuluyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kadınlar kış erzaklarının başında gelen evlerinde yaptıkları tarhanaları açık alanlara serdikleri bezlerin üzerinde kurutuyorlar.

Tarhanalar yerlerde kurutuluyor

20 Eylül 2017 11:25


Tarhana yapımının uzun süreli ve zahmetli olduğunu söyleyen Fatma Özdemir, “Un, kırmızıbiber, kuru soğan ve yoğurt karışımıyla elde ettiğimiz tarhana hamurunu 10 gün süresince her gün yoğuruyoruz. Daha küçük parçalara böldüğümüz hamurları açık alanda bezlerin üzerinde kurutuyoruz. Birkaç saat sonra ise kuruyan tarhana hamurunu ellerimizle ovalayıp toz haline getiriyoruz. Son olarak ovulup toz haline getirilen tarhanaları dışarıda gölgede kurutuyoruz. Kendi ellerimizle hazırladığımız soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan sıcak çorbası tarhananın tadı bambaşka oluyor. Ayrıca doğal tadıyla sağlıklı bir yiyecek’’ dedi.(MA-EFE)




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