Tarihi Naşa Cumhuriyet İlkokulu yeniden eski ihtişamına kavuşuyor

Naşa Belediye Başkanı Kadir Bütüner, eski Cumhuriyet İlkokulu binasının restorasyon işlerinin İl Özel İdaresi ve Naşa Belediyesi işbirliği ile gerçekleştiğini belirtti. Bütüner, “ Beldemizin 1924 yıllarında ilk Cumhuriyet Okulu olarak yapılan ve bizlerin de mezun olduğumuz okulu atıl durumdan kurtararak, tarihi özelliğini koruyup, İl Özel İdare Müdürlüğü ile onarımına başladık.Toplam maliyeti 700 bin lira olan binanın restorasyonu sonunda üst katı Belediye olarak hizmet verirken, alt katı da öğrencilerimize ve gençlerimize kültür hizmeti verecek. Ayrıca, belde halkımıza açık olacak bir okuma salonu da hizmet verecek” dedi.

Naşa beldesi sakinlerinden emekli fen bilgisi öğretmeni Hasan Sarpaşan, “Birinci sınıfı Naşa İlkokulu’nda okudum. Bu okulumuz birkaç küçük yangın geçirdi, atıl duruma geldi. Naşa Belediye Başkanı tarafından başlatılan bir onarın ile tarihi dokusu korunarak restore ediliyor. Okulumuza yaptığı bu çalışmadan dolayı Başkan Kadir Bütüner’e teşekkür ediyorum” dedi. Naşa İlk Okulundan mezun olan İsmail Ayata (28) “ Belediyemizin bu tarihi dokuya sahip çıkması bizleri çok mutlu etti, ayrıca Belediyemize bu yapmış olduğu restorasyon çalışmaları için çok teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.

Naşa beldesinde restorasyonu yapılan, Cumhuriyet dönemi okulunun onarım çalışmalarının 2018 yılı başında sona ereceği ve Belediye binası ile kültür evi olarak hizmet vereceği belirtildi. (MEİ-EFE)