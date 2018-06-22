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22 Haziran 2018 12:53

Tavşanlı’da silahlı kavga: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesinde çıkan tartışmada 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı’da silahlı kavga: 2 yaralı

22 Haziran 2018 12:53


2 Kişiyi yaralayan şüpheli Jandarmanın icra ettiği geniş çaplı operasyon sonucu yakalanırken, olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.


Olay Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi Köprübaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre L.S. aralarında alacak verecek meselesi yüzünden A.D. ve M.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından, L.S. yanında getirdiği yarı otomatik yivsiz av tüfeği ile A.D. ve M.A.’yı yaraladı.


Olayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ayaklarından yaralanan A.D. ve M.A., 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.


Jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, L.S. Jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra Tavşanlı Adliyesine sevk edildi.


L.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T tipi cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Tİ - EFE)




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