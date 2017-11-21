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21 Kasım 2017 11:39

Tavşanlı’da yerli otomobil için imza kampanyası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaş, yerli otomobil fabrikasının Kütahya’da kurulması için imza kampanyası başlattı.

Tavşanlı’da yerli otomobil için imza kampanyası

21 Kasım 2017 11:39


İmza kampanyası için Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Emirler caddesinde stant açan Ramazan Aksoy , “Bizim amacımız yerli otomobil kurulacaksa bu fabrikanın biz Kütahya ilimiz sınırları içerisinde kurulmasını talep ediyoruz. Biliyorsunuz ki biz Kütahya olarak sürekli göç veren illerimiz arasında. Biz de istiyoruz ki Kütahya’da bir yatırım yapılsın ve buradaki sanayimiz gelişsin, yeni nesillerimize iş imkanı olsun. Bilhassa Kenan Uzman beyefendinin 2015 yılından bu yana yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bunun hazırlıkları yapıldı. Kütahya yerli otomobil için gönüllü durumda. Biz de elimizden geldiğince çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyerek imza kampanyası başlattık. Tüm vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bu kampanyaya destek vermesini istiyoruz. İlgililerin de sesimizi duymasını istiyoruz” diyerek düzenledikleri imza kampanyası hakkında bilgiler verdi. (Tİ - EFE)




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