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28 Haziran 2017 16:06

Trafik kazasında hayatını kaybeden imam toprağa verildi

Ramazan Bayramı tatili dönüşü için Emet’ten yola çıkan vekil imam Mehmet Güngör trafik kazasında hayatını kaybederken, eşi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Trafik kazasında hayatını kaybeden imam toprağa verildi

28 Haziran 2017 16:06


Ramazan Bayramı tatili dönüşü için Kütahya Emet’ten yola çıkan Mehmet Güngör’ün (25) kullandığı 43 PD 729 plakalı otomobil, Denizli’nin Çivril ilçesinde Kavakköy Mahallesi yakınlarındaki köprünün üzerinden geçerken bariyerlere çarptı.


Çarpmanın etkisiyle demir korkuluklara saplanan araçta sıkışan sürücü Mehmet Güngör ve eşi Havva Güngör, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince çıkarıldı.


Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Güngör hayatını kaybederken, eşinin ise Çivril Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Emet’in Bahatlar köyünden olan Mehmet Güngör’ün henüz 3 aylık evli olduğu ve Denizlide vekil imamlık yaptığı belirtildi.Güngör’ün cenazesi Bahatlar köyünde defnedildi. (MS-EFE)




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