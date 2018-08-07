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07 Ağustos 2018 11:01

Traktörün altında kalan kişi, vinç yardımıyla kurtarıldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi, kaza yerine getirilen vinç yardımıyla kurtarıldı.

Traktörün altında kalan kişi, vinç yardımıyla kurtarıldı

07 Ağustos 2018 11:01


Alınan bilgiye göre, Arifler köyünde yaşayan İsa Bilgili’nin (25) kullandığı traktör, Aksu Köyü Koltak Mevkii’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Bilgili, kullandığı traktörün altında kalarak yaralandı.


Yanındaki cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Bilgili, Aksu köyü yakınlarında traktörüyle kaza yaptığını, devrilen traktörünün altında yaralı halde sıkıştırıldığını bildirdi. Çağrılan vinç yardımıyla Bilgili’nin üzerindeki traktörü kaldırarak, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.


112 Acil Servis ekiplerince müdahalesi olay yerinde yapılan Bilgili, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi kaldırıldı.




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