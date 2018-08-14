Tuğgeneral Necati Gündüz görevi devraldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığının tarihçesinin okunması ve Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan’ın özgeçmişi ile atama emrinin okuması ile devam etti. Ardından Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan veda konuşmasını gerçekleştirdi.

Kütahya’nın kendisi için farklı bir yere sahip olduğunu belirten Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, “1987 yılının haziran ayında Teğmen olarak girdiğim bu peygamber ocağından bu gün Tuğgeneral olarak ayrılmanın sevinç ve hüznünü bir arada yaşamaktayım. Bu birlikte ve Kütahya’da muhtelif zaman ve rütbelerde yapmış olduğum görev sürem toplamda 15 yıla yakın olup çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği memleketimde ki 16 yıla neredeyse ulaşmıştır. Kütahya ve bu tugay benim, eşimin ve çocuklarımın ikinci bir evi ve memleketi olmuştur. Kütahya ve Tugaya teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Tören, Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan’ın veda konuşmasını gerçekleştirmesinden ardından komutanlık forsunun indirilmesi Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz’ün Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan’a fors ve anı madalyonunun takdimi ile devam etti. Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz’ün öz geçmişi ve atama emrinin okunmasının ardından Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz konuşmalarını gerçekleştirdi.

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nı görevini büyük bir onur içerisinde değerli komutan Tuğgeneral Bülent Tatkan’dan devralmanın gurur ve heyecanı içinde olduğunu belirten Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, “Bu kutsal görevi bana layık gören komutanlarıma ve hava kuvvetlerine şükran borçluyum. Tüm enerjimi ve mesaimi Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığının şu anda çok yüksek olan eğitim seviyesini ve birlik ruhunu muhafaza edip yükseltmek için harcayacağım” diye konuştu.

Sancak devir teslim töreni, komutanlık forsunun göndere çekilmesi, sancak ve birlik flamasının devir teslimi, sancak defterinin imzalanması, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tarafından Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan’a hava eğitim komutanlığı şiltinin verilmesi ve tören geçişi ile son buldu. (EFE)