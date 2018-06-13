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13 Haziran 2018 12:12

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi’nden ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi, her Ramazan olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında gönüller arasında merhemet köprüsü kurmak için ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtmaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi’nden ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi

13 Haziran 2018 12:12


Kütahya İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şube Başkanı Hüseyin Hazırlar, yapılan yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayının yardımlaşma ve infak ayı olduğunu belirterek, "Dini duyguların yoğun yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaştığı bu mübarek Ramazan ayında fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayarak, mübarek ramazan ayının manevi havasını teneffüs etmelerini sağlamak için gayret ediyoruz. İşte bu anlayış vemanevi sorumlulukla hareket eden Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubemiz olarak din görevlilerimiz ve Kur’an Kursu öğreticilerimizin görev bölgelerinde belirlediği ihtiyaç sahibi yaklaşık 200 aileye yine görevlilerimiz aracılığı ile ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardım kolilerinin yanısıra vakfımızın imkanları ölçüsünde nakdi yardımlarda da bulunmaya çalışıyoruz. Vakfımızın hizmetlerine destek olan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. (EFE)




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