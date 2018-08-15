Olağan Büyük Kongresi’nin 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştireceğini ifade etti.

Savurgan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Er, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu ve AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Kütahya teşkilatları olarak kongreye yoğun bir katılımla iştirak edeceklerini belirten Savurgan, "16 Nisan 2017 halk oylaması sonrası milletimizin onayını 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve böylece hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Liderimiz genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kurucusu olduğu yuvam sevdam aşkım dediği partisine geri dönmüştür. 6. Olağan Büyük Kongre ile partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti Türkiye’ye hizmet etmeye ahd etmiş bir parça olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi yenilenme ile teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızda ki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir.Bu güne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu’nda olacağız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşüne engellemek için yapılan tüm girişimler adı her ne olursa olsun hangi mecrada yapılırsa yapılsın milletimizin kararlı ve dik duruşu AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye çocuklarımıza borcumuzdur. kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz" diye konuştu. (EFE)