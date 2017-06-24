Vicdansız sürücü engelli şahsa çarpıp kaçtı

’ye çarpan kimliği belirsiz sürücü kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Beyköy Deprem Evleri mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen zihinsel engelli Mehmet Ş.’ye sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpan kimliği belirsiz araç sürücüsü kaçarken, kaza sonrası yaralanan Mehmet Ş. Köylülerin haber verdiği 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Engelli şahsın sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kimliği belirsiz sürücüyü ve aracı bulmak için çalışma başlattı.(MA-EFE)