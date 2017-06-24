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24 Haziran 2017 12:17

Vicdansız sürücü engelli şahsa çarpıp kaçtı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Beyköy’de yolda yürüyen 42 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Ş.

Vicdansız sürücü engelli şahsa çarpıp kaçtı

24 Haziran 2017 12:17

’ye çarpan kimliği belirsiz sürücü kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Beyköy Deprem Evleri mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen zihinsel engelli Mehmet Ş.’ye sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpan kimliği belirsiz araç sürücüsü kaçarken, kaza sonrası yaralanan Mehmet Ş. Köylülerin haber verdiği 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Engelli şahsın sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Jandarma, kimliği belirsiz sürücüyü ve aracı bulmak için çalışma başlattı.(MA-EFE)




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