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21 Haziran 2018 15:48

Yangını imamın cübbesiyle söndürdü

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde cami minaresine düşen yıldırımın sebep olduğu yangın, cami cemaati tarafından imamın cübbesiyle söndürdü.

Yangını imamın cübbesiyle söndürdü

21 Haziran 2018 15:48


Edinilen bilgiye göre gök gürültülü sağanak yağmurla birlikte çakmaya başlayan yıldırımlardan biri, öğle namazının ardından Durabey Köyü Camisinin minaresine düştü. Köy halkı öğle namazından çıktıktan 10 dakika sonra köylü gök gürültüsüyle sokağa fırladı. Bu arada cami imamının ’cami yanıyor’ diye bağırmasının ardından cemaatten İzzet Yıldız içeri girdiğinde dolap içerisinde elektrik panosunun alev aldığını gördü. Yıldız, elektrik çarpar korkusuyla su sıkamadığı yangının üstüne imamın cübbesiyle müdahale ederek yangını söndürdü.


Olayın duyulması üzerine kısa sürede camiye gelen Domaniç Belediye İtfaiyesi yangının büyümemesi için önlem alırken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olay yerinde incelemeye başladı.




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