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18 Mayıs 2018 11:22

Yeni hizmet binasını incelediler

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, birim müdürleri ile birlikte belediye hizmet binası çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeni hizmet binasını incelediler

18 Mayıs 2018 11:22


Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yeni belediye hizmet binasında inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtildi.


Başkan Saraçoğlu, "Modern ve tarihi izler taşıyacak olan belediye hizmet binasının şehrimizdeki kamu binası anlayışını değiştirecek biçimde yapılması planlanmaktadır. Yaklaşık 8 bin metrekarelik 220 araç kapasiteli otoparkı bulunacak olan ve yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik oturum alanına sahiptir. Bina içerisinde sonradan kullanılması planlanan rezerv alanları ve dış mekanında özel çim alanları, gezinti yolları, özel çevre ve bina aydınlatmaları, bina girişinde süs havuzları ve saçakları, özel cephe kaplamaları ile mimari açıdan da estetiğe önem verilen binanın yapım işinin tamamlanmasından sonra idari, ticari, Sosyo-kültürel gibi birimlerin tek çatı altında toplanması hedefleniyor" dedi.


Kütahya Belediyesi’nin yeni hizmet binasının Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. (EFE)




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