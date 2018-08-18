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18 Ağustos 2018 18:12

12. sınıflar için erken ders zili

Yeni Hamle Eğitim Kurumlarında 12.

12. sınıflar için erken ders zili

18 Ağustos 2018 18:12

sınıflar için 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders zili çaldı.


Yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla hem velileri hem öğrencileri, hem de eğitim kurumlarını tatlı bir telaş sardı. Yeni Hamle Eğitim Kurumları Özel Malatya Koleji de 12. sınıflar için bol motivasyonlu TYT programı başlattı. Konuyla ilgi açıklamada bulunan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya “12.sınıflara yönelik yapılan çalışmada işinde uzman eğitim koçları eşliğinde, günde 5 saat ders, soru çözümü ve öğrenci takip programı uygulanmaktadır. Yaz takip programlarıyla zaten sürecin içerisinde olan öğrencilerimizle birlikte yeni kayıt yapan öğrencilerimizi de etkin bir şekilde sürece dahil ettik ikinci dönem sonuna kadar devam edecek olan programımız bittiğinde öğrencilerimiz hedeflerine ulaşmış olacaklardır. Milyonların yarıştığı ve doğru bir cevabın bile çok büyük önem taşıdığı yarışta ipi göğüsleyenlerin mutlu olacakları o gün için şimdiden programlı bir şekilde çalışmaları gerekmektedir” diye konuştu.




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