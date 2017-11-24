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24 Kasım 2017 19:02

12 yıl aradan sonra Malatya’ya gelen Beşiktaş’a coşkulu karşılama

Süper Lig’in 13.

12 yıl aradan sonra Malatya’ya gelen Beşiktaş’a coşkulu karşılama

24 Kasım 2017 19:02

haftasında yarın tarihinde ilk kez Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 12 yıl aradan sonra Malatya’ya geldi.


Türk Hava Yolları’na ait özel uçak ile saat 17.30’da Malatya Erhaç Havalimanı’na gelen siyah-beyazlı kafileyi binlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculara büyük ilgi gösterirken, futbolcular hayranlarına imza dağıttı. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle havalimanından çıkmakta zorluk çekerken, güvenlik güçleri otobüsün önüne geçen taraftarları güçlükle dağıttı. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.


Teknik Direktör Şenol Güneş kart cezalısı Tosic ve Medel ile Caner’i Malatya’ya getirmezken, Güneş’in Evkur Yeni Malatyaspor maçında Pepe’nin yanında Mitrovic’e şans vermesi bekleniyor.


Siyah-beyazlı kafilede ayrıca Kulüp Başkanı Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse de yer aldı.


Malatya Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.




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