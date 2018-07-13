“15 Temmuz Malatya Destanı” adlı sergi yoğun ilgi gördü

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterilen direnişte Malatya halkının dik duruşunun karelere yansıdığı “15 Temmuz Malatya Destanı” adlı fotoğraf sergisi Hilal Park’ta açıldı.

30 gün boyunca devam eden ‘Malatya Direnişinin’ gün be gün karelere yansıdığı fotoğrafların sergilendiği açılış törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ak Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, Ak Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Müsiad Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Kurum ve Kuruluş Müdürleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Fahri Kayahan’da Hilal Park içinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Anıtının olduğu alanda gerçekleştirilen serginin açılış töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra devam eden demokrasi nöbetlerinde objektiflere yansıyan fotoğraflardan oluşan sergi, yaşananların hafızalarımızın taze kalmasını sağlayacaktır. Allah bize bir daha böyle günler yaşatmasın. O karanlık gece, verilen destansı mücadeleyle parlak bir zafere dönüşmüştür. Malatya’da gösterilen milli direnişin fotoğrafları Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin çalışmasıyla 15 Temmuz destanının ikinci yıldönümünde o gün ki ruhun unutulmaması adına sergileniyor” ifadelerini kullandı.

Sergiye gösterilen ilgiden gayet memnun olduklarını dile getiren Başkan Çınar, “Hemşehrilerimiz sergiyi gezdiklerinde o gece yaşadıklarını bir kez daha hatırlayacaklar. Biz o gece ülkemize yaşatılan bu hainliği unutmadığımız gibi unutturmayacağız da. Asla unutulmayacak olan o gecenin hafızalarda sürekli taze kalmasını sağlamak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Yaşanan o kara gecenin her aşamasında yerimiz aldık, birlik ve beraberliğimiz adına büyük risklere göğüs gerdik. Pazar gününe kadar açık kalacak olan fotoğraf sergimizde 15 Temmuz’daki hain, alçak darbe kalkışmasına karşı kutlu direnişin gösterildiği tarihi fotoğraflar yer alıyor. Allah bir daha böyle acıları milletimize yaşatmasın. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve gazilerimizi minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

40 adet fotoğrafın sergilendiği “15 Temmuz Malatya Destanı” adlı fotoğraf sergisinde FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında ve sonrasında Malatya meydanlarında günlerce devam eden darbe karşıtı direniş nöbetlerinden kareler yer aldı. Vatan ve bayrak aşkıyla günlerce sokaklarda yatıp kalkan, iç ve dış mihrakların oyunlarını bozmak adına tüm fedakarlığı yaparak, şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarına sahip çıkan kahraman vatan evlatların yer aldığı tarihi kareler büyük ilgi gördü.

Fahri Kayahan’da Hilal Park içinde ki 15 Temmuz Milli İrade Anıtının bulunduğu alanda düzenlenen sergi 15 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.