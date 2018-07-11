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11 Temmuz 2018 16:29

17 cadde ve sokakta parkmetre uygulamasına son verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME temmuz ayı toplantısında 17 cadde ve sokakta parkmetre uygulamasına son verildi.

17 cadde ve sokakta parkmetre uygulamasına son verildi

11 Temmuz 2018 16:29


Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı toplantısını yaptı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım’ın başkanlık yaptığı toplantıya, İlçe Belediye Başkanları, ilgili kurum yetkilileri ile daire başkanları katıldı. Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler de gerekli çalışmaların yapılması için alt komisyona havale edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan, Arğuvan, Dilek, Topsöğüt, Akçadağ, Tavşantepe kavşaklarında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, parkmetre uygulamaları, orta refüj ve kaldırım düzenleme çalışmaları, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) sisteminin revize edilmesi, Akaryakıt istasyonlarının açılmasında aranması gereken ulaşım kriterleri bazı hat ve güzergahların yeniden düzenlenmesi, J plaka talepleri gibi konular görüşüldü.


Toplantıda 17 cadde ve sokakta parkmetre uygulamasına son verilmesi kararı alındı. Parkmetre uygulamasının kaldırıldığı cadde ve sokaklar ise şunlar: “Terminal, Zapçıoğlu, Mimar Sinan ve Hastane Caddesi ile Şira Pazarı, Şehit Selahattin Şener, İ. Ahmet Sarıoğlu, Barbaros, Dişbudak, Turfanda, Efsane, Ferah, Sarıoğlu, Söylemezoğulu, Şehit Fahri Koçyiğit ve Sobacılar Sokak.”




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