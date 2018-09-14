6. Malatya Yapı ve Dekorasyon fuarına doğru

Ş tarafından 3-7 Ekim 2018 tarihleri arasında 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı (MAYDEF) düzenlenecek.

Yapı ve dekorasyon alanında bölgenin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan Yapı ve Dekorasyon Fuarı, Malatya ve bölgesinin yatırımcı kamu kuruluşlarını ve yapı-dekorasyon profesyonellerini bir araya getirerek sektörün nabzını tutmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Yanı Fuar alanında 4 bin 800 metrekare kapalı alanda açılacak olan 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı (MAYDEF), İnşaat, Yapı, Mobilya, Dekorasyon sektörlerinin önde gelen firmalarını Malatya'da bir araya getiriyor.

Bu yıl 6'cısı düzenlenecek olan ve stantların büyük bir kısmının satıldığı Malatya Yapı ve Dekorasyon fuarında stant satışları son hız devam ediyor.

Fuar ile ilgili açıklama yapan Ş Genel Müdürü Sabri Akın, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz fuarımızla, inşaat, yapı, dekorasyon ve mobilya alanındaki beklentileri karşılamayı hedefliyoruz. İlimizin ve bölgesinin yapı ve dekorasyon alanındaki firmalarını, yatırımcı kamu kuruluşlarını ve bu alanlardaki profesyonelleri hem alandaki sektörlerle hem de Malatya ve bölgeden gelecek vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hedefimiz, ulusal düzeyde kendinden söz ettiren fuarlara bir yenisini eklemektir” şeklinde konuştu.

Akın, 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı öncesi Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde çalışan yapı ve dekorasyon alanındaki sektörlerini ziyaret ettiklerini ifade etti. 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı öncesi çevre illeri ziyaret ettiklerini söyleyen Akın, merhaba “Fuara etkin katılım sağlamak için Elazığ, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri illerimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile yapı ve dekorasyon alanında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.