ABD’ye tepkiler büyüyor

15 Temmuz’un elebaşını koynunda besleyenler, o gün Türkiye’yi bölemeyenler bugün finansal araçlarla, döviz kuruyla, faizle insanlarımızı tedirgin ederek ve ekonomik kayba uğratarak Türkiye’yi karıştırmaya çalışıyorlar” dedi.

64-65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Darende İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, 24 Haziran seçimlerinde verdikleri destek dolayısıyla teşkilat üyelerine ve tüm parti emektarlarına teşekkür etti.

Tüfenkci, Darende’nin büyümesi ve ilçeye yapılan Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırımcı çekebilmesi için Türkiye’de yaşayan tüm Darendelilerin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Darende’nin su problemini çözebilmek için Sivas’tan 100 litre içme suyu tahsisi aldıklarını aktaran Tüfenkci, “Çalışmalar belli bir aşamaya geldi. İnşallah bundan sonra da hedefimiz en kısa sürede içme suyunu Darende’ye kazandırmak” dedi.

Tüfenkci, ABD ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinerek, şöyle devam etti:

“Türkiye’ye bugün birileri diz çöktürmeye çalışıyor. 15 Temmuz’da yapamadıklarını ekonomik terörle savaş açarak yaptırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz’un elebaşını koynunda besleyenler, o gün Türkiye’yi bölemeyenler bugün finansal araçlarla, döviz kuruyla, faizle insanlarımızı tedirgin ederek ekonomik kayba uğratarak Türkiye’yi karıştırmaya çalışıyorlar. Ama şundan emin olun, sizler nasıl 15 Temmuz’da nasıl dik durduysanız, nasıl millet olarak irademize sahip çıktıysak, nasıl 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktıysak aynı şekilde kenetlendiğimizde hiçbir şey yapamazlar, Allah’ın izniyle bunlar da gelip geçecek. Başaramayacaklar, bölemeyecekler ve Allah’ın izniyle bu millete diz çöktüremeyecekler. Bayrak, vatan, devlet ve millet bizim için önemli. Bayrağımız indiğinde doların 1 liraya düşmesinin hiçbir anlamı yok. Milletimiz parçalansa ne dolar ne Euro kalır, ama hedefin de bu olduğunu bilmemiz lazım. Türkiye’nin sakinleşmesi lazım. Hükümetimiz, liderimiz, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan iş başında. Alınan kararlar paylaşılıyor bunlar uygulanmaya başlandığında, ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar bu köpüktür, gelip geçecektir.”

Tüfenkci, milletin içerisinden çıkanlar olarak millete hizmet için burada olduklarını vurgulayarak, “Bu sorunları elbette ki çözecek kadrolar da burada. Bazıları hemen olur, bazıları zaman içerisinde olur ama mutlaka olur” diye konuştu.

Ziyarette, Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da yer aldı.

Tüfenkci, daha sonra Darende Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Binalarının temel atma törenine katıldı.