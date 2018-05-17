Aday Adayı Gören seçim çalışmalarını sürdürüyor

Dönem MHP Malatya Milletvekili aday adayı İzzet Gören seçim çalışmaları kapsamında Malatya merkezdeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Kışla ve İnönü Caddesindeki esnafları ziyaret eden Gören, esnaflarla sohbet ederek destek istedi.

Ziyarette konuşan Gören, “Esnaflarımızdan 24 Haziranda yapılacak olan seçimlerde desteklerini bekliyoruz. Vatandaşlarımız tarafından MHP’ye karşı çok güzel bir sevgi var, inşallah seçimlerde Malatyamızdan vekil çıkacağız. Ülkenin sigortası MHP’dir. Cumhur İttifakına milletimiz destek veriyor. Mecliste güçlü bir MHP’ye ihtiyaç var. Seçimlerde esnaflarımızdan da destek bekliyorum” diye konuştu.

Esnaflar da ziyaretten dolayı Gören’e teşekkür ederek başarılar diledi.