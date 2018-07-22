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22 Temmuz 2018 12:47

Adil Gevrek, FC Lugano Başkanı Angelo Renzetti’yi ağırladı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İsviçre Süper Lig takımlarından FC Lugano’nun Başkanı Angelo Renzetti ile İstanbul’da bir araya geldi.

Adil Gevrek, FC Lugano Başkanı Angelo Renzetti’yi ağırladı

22 Temmuz 2018 12:47


İsviçre Süper Lig takımlarından FC Lugano’nun Başkanı Angelo Renzetti, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in davetlisi olarak İstanbul’a geldi. Renzetti ile yemek yiyen Gevrek, Başkan Renzetti’yi Malatya’ya davet etti.


İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “İsviçre Süper Lig takımlarından FC Lugano’nun değerli Başkanı Angelo Renzetti ile Evkur Yeni Malatyaspor’umuz ve FC Lugano ile ilgili samimi ve faydalı istişarelerde bulunduk. Görüşme sonrasında takımlarının formasını şahsıma armağan eden Renzetti’ye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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