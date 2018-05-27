AK Parti heyeti Doğanşehir’deydi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, belediye başkanları ve parti üyeleri, seçim çalışması kapsamında Doğanşehirlilerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Döviz üzerinden Türkiye’yi dize getirme operasyonları 24 Haziran’a yaklaştıkça artıyor. Emin olun Türkiye bunların üstesinden gelecek ve bunlar Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle başaramayacaklar, Türkiye’yi bölemeyecekler" dedi.

24 Haziran’daki seçimlerin Türkiye’nin bağımsızlığı, istiklal ve istikbali noktasında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Tüfenkci, seçimin Suriye, Filistin, Kudüs için de önemli olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin birlik ve beraberliği için dünya beşte büyüktür diyebilmek ve şahsiyetli dış politika üretebilmek için önemli bir döneme girdiklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Döviz üzerinden Türkiye’yi dize getirme operasyonları 24 Haziran’a yaklaştıkça artıyor. Emin olun Türkiye bunların üstesinden gelecek ve bunlar Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle başaramayacaklar, Türkiye’yi bölemeyecekler" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 16 yılda Doğanşehir’e çok önemli hizmetler getirdiklerini ifade etti.

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Çalık, "Cumhurbaşkanımızla birlikte meclisteki milletvekillerinin de AK Parti’yle dolması lazım. Güçlü meclis, güçlü yürütme ve güçlü bir Türkiye olması lazım. Güçlü Türkiye için güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü hükümet olmalı. Bununla birlikte güçlü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Partili milletvekillerine ihtiyacımız var. İnşallah Malatya’da Doğanşehir’in desteğiyle 6-0 AK Parti meclise milletvekili gönderecek. Vakit Türkiye, vakit Malatya, vakit Doğanşehir vakti" şeklinde konuştu.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs Perşembe günü Malatyalılarla buluşacağını kaydederek, "Perşembe günü dünyanın lideri, Avrupa’nın lideri, mazlumun umudu, milletin umudu, ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan Malatya’da" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır ise konuşmasında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız yedi düvele karşı mücadele ediyor. Yiğit bir adam ve bugün dünyanın en dikkat edilen liderlerinden biri konumuna geldi. O, uluslararası platformda konuştuğu zaman çoğu lideri dize getiriyor, bu Türkiye’nin geldiği noktayı gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın orada elinin güçlenmesi birincisi güçlü bir meclisin oluşmasına bağlı, ikincisi güçlü bir oyla çıkmasına bağlı. Çünkü Türkiye’nin nelerle mücadele ettiğini görüyoruz."

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ise "Malatya’ya hizmet etmek için aday oldum. Cumhurbaşkanımıza ve başbakanımıza hizmet ettim, şimdi memleketime hizmet etmeye geldim. Rabbimin izni, sizlerin desteğiyle inşallah 6-0 yapacağız. Malatya’mızı çok güzel bir şekilde mecliste temsil edeceğiz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan da, "İnşallah 24 Haziran’da sandıklarda enerjik oylarla 6-0 yapacağız. Malatya’ya, Doğanşehir’e, Türkiye’ye, millete ve ümmete yakışır bir sonuçla cumhurbaşkanımızın karşısına çıkacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da "Böyle coşkulu, güler yüzlü, renkli bir tabloyla karşılaşmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bu coşkunun, sevginin, sıcakkanlı karşılamanın karşılığını seçimlerde hep beraber göreceğiz. Hizmet olarak bunları hep birlikte yaşayacağız. Ülkenin geleceğine hep birlikte katkı sunacağız" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, AK Partinin sadece bir parti değil aynı zamanda bir dava hareketi olduğuna vurgu yaparak, "AK Parti bu millete hizmet etme, bu milletin hizmetinde olma hareketidir. Cumhurbaşkanımız 2001 yılında ’Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedi. Allah’a hamdolsun o günden sonrada hiçbir şey eskisi gibi olmadı, bugünümüz dünden iyi oldu, yarınımızda bugünden iyi olacak" diye konuştu.