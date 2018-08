AK Parti heyetinden Kuluncak’a ziyaret

24 Haziran seçimleri sonrası Malatya’da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, bu kez Kuluncak ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan milletvekilleri, ilk olarak Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem ile Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz’ı ziyaret ederek, ilçeyle ilgili istişarelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra AK Parti Kuluncak İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "AK dava, bu millete hizmet etme davasıdır. Milletin emrinde olma davasıdır. Kurulduğu günden itibaren de AK Parti kadroları her zaman milletle hemhal, iç içe, birlikte olmuştur. Bir yandan teşkilat çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer yandan da hizmetleri ortaya koymuştur. Türkiye’yi muhalefetin hayal dahi edemediği yerden alıp bir başka noktaya taşımıştır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, Kuluncaklılara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "24 Haziran’da göstermiş olduğunu gayretten dolayı, cumhurbaşkanımıza ve bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Kuluncak’a her geldikçe ilçenin değiştiğini görüyoruz. Kuluncak güzel hizmet alıyor. Bu hizmetlerinde devamı da gelecek. Yatırımlarımız sürecek" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da "Ülkemiz sıkıntılı dönemlerden geçti. Biz bu oyunları birçok defa görmüş bir ülkeyiz. Üstesinde de nasıl geleceğimizi de çok iyi biliyoruz. Bugün Amerika’nın kur üzerinde ülkemize yapmaya çalıştığı ekonomik darbeyi 81 ilde vatandaşlarımız el ele vererek, hiçbir ayrım yapmadan bu toprakları vatan bilen bütün kardeşlerimiz meseleye sahip çıkarsak, tamamının kendisine yapıldığı bilinciyle hareket ederek buna karı bir eylem gerçekleştirdi. Allah’a şükürler olsun 7 küsurlara çıkan dolar düşüyor, düşmeye de devam edecek. Türkiye ekonomisi 1994 ve 2001 krizinde yaşadığı ekonomik krizin aynısı demek mümkün değil. O dönemde sağlam bir iradenin olmamasından kaynaklanıyordu. Bu defa her şey yolunda gidiyorken, Türk parasının değerli olduğu ve Türkiye’nin büyümesi her yıl açıklandığında dünyada ya birinci ya da ikinci olması bazılarını rahatsız etti. Bu emperyalist ve Siyonistler, bu ülke üzerinde her seferinde oyunlar kurdu ama milletimiz birlik, beraberliğini sağlam bir şekilde ortaya koyarak, bunların oyunlarını bozdu" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra ilçede kayısı çekirdeği kırma ve eleme tesisi ile 1000 tonluk soğuk hava deposunun temel atma törenini gerçekleştirdi.

Açılışa, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan da katıldı.