Altyapı her şeyden önemlidir. Ciddi yollar yapıldı. Binlerce kilometre yol yaptık. Köprüler yaptık. Malatya ve ilçeyi kalkındırmak bizim ana görevimiz. Malatya’yı yeniden inşa ettik" dedi.

Çakır, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Doğanşehir ilçesinde ziyaretler bulundu. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çakır, daha sonra Erkenek, Kurucuova ve Sürgü’de ziyaretlerde bulundu.

Doğanşehir İlçesi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Çakır, daha sonra İnönü Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap etti.

AK Parti Malatya milletvekili adayı Ahmet Çakır, "AK Parti’nin yapmış olduğu hizmetleri, ülkemizin içerisinde bulunduğu süreci ve sıkıntıyı anlatıyoruz. Yerel olarak hangi hizmetleri yaptık bunları anlatıyoruz. Bölgemizin, mahallemizin altyapı, üstyapı bir sorun var mı bunları dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çakır, MASKİ’nin 11 ilçede altyapıyı yeniden kurduğunu kaydederek, "Her ilçemize yaklaşık 30 milyonun üzerinde MASKİ bir yatırım yaptı. Bu çok ciddi bir yatırım. Tüm şebekeler yenilendi. Önemli olan hizmet üretebilmek. Altyapı her şeyden önemlidir. Ciddi yollar yapıldı. Binlerce kilometre yol yaptık. Köprüler yaptık. Malatya ve ilçeyi kalkındırmak bizim ana görevimiz. Malatya’yı yeniden inşa ettik" şeklinde konuştu.

Doğanşehir’de Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında da konuşan Çakır, şunları söyledi: "Kalkınmayla birlikte daha yaşanabilir bir ülke, huzurlu bir ülke, terörden arındırılmış bir ülke, bütün baskı, iç ve dış vesayet yapılarından kurtulmuş bir dönemi 24 Haziran’dan sonra daha hızlı mesafe alacağız. Hizmetlerimiz saymakla bitmez."

Çakır, seçim çalışmaları kapsamında daha sonra AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ile birlikte İnönü Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap etti. Çakır, konuşmasında, "Altyapıda çok büyük bir değişim yapıyoruz. Malatya merkezde, 11 ilçemizin tamamın altyapısını sıfırdan kuruyoruz. Eski hatları iptal edip, yeniden sistemler kuruyoruz. Ciddi ve maliyetli yatırım yaptık. Sadece Malatya merkezin yatırımı, 110 milyon Euro’luk bir yatırım" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ise, 24 Haziran’daki seçimlerin önemine dikkat çekerek, "Bürokratik vesayetin bittiği bir milattır bu. Güçlü meclis, güçlü hükümet sistemiyle her şey daha hızlı olacak. Tüm hizmetler daha hızlı olacak" diye konuştu.