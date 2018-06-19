AK Parti Malatya milletvekili adayı Hakan Kahtalı:

12 seçimde çok önemiydi. Ama artık bir yol ayrımındayız. Değişecek olan sistemle ülkemizin önü açılmış olacağız" dedi.

Kahtalı, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Topsöğüt, Kendirli, Şahnahan Mahallelerini ziyaret etti. Eski Malatya’da esnaf ziyaretinde bulunan Kahtalı, Çarmuzu Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap etti.

Hakan Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında Topsöğüt, Kendirli, Şahnahan Mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Kahtalı, "24 Haziran’daki seçimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiş olacağız. Bu sistemle de daha hızlı karar alabilme ve ülkemizin önündeki engelleri hızlı bir şekilde kaldırıp, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla ulaşacağız. Bu sistemin gerekliliğini 16 Nisan’da oylamıştık. Allah nasip ederse 24 Haziran’da ülkemiz yeni bir sistemle idare olunacak" şeklinde konuştu.

Güçlü bir meclis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinin daha da güçlenmesi gerektiğini ifade eden Kahtalı, "AK Partinin mecliste güçlü olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın meclisin çoğunluğunu elinde bulunduran güçlü bir hükümetle mücadelemize devam edeceğiz. Bütün İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı var. Yapılanların zulüm olduğunu haykıran, ’Dünya beşten büyüktür’ diyebilen, ses çıkartan bir lider var. Bizde hep beraber liderimize büyük bir destek vererek, şer ittifakına karşı galip geleceğiz. 24 Haziran’da sandıklar açıldığında muhalefet liderleri açıklama bile yapamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında Çarmuzu Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap etti.

Kahtalı, mahalle toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "16 Nisan’da bu ülkede artık Parlamenter Sistemin değişmesini gerektiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi gerektiğini oyladık. Sizlerde, ’Artık bu sistemin gitmediğini, hızlı bir sisteme ihtiyaç olduğunu’ ifade ettiniz. Dediniz, desteklediniz. 12 seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’mizin arkasında aslanlar gibi durdunuz. 24 Haziran’da ülkemizin kaderini oylayacağız. Her seçim önemli. 12 seçimde çok önemiydi. Ama artık bir yol ayrımındayız. Değişecek olan sistemle ülkemizin önü açılmış olacağız."

Muhalefetin oluşturduğu ittifakı eleştiren Kahtalı, "Karşımızda bir ittifak var. Bu ittifakın içerisinde Kılıçdaroğlu, temelsiz Karamollaoğlu ve İP diye bir parti var. Aslında hepsinin dünya görüşü ve siyasi bakış açıları farklı. Sadece bir gayeleri var, ’Recep Tayyip Erdoğan insinde ne olursa olsun.’ O amaçla bir araya geldiler. Daha öncede bir araya gelmişlerdi. İlk defa halkın oyu ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan. O zamanda cumhurbaşkanımız tek başına çıkmıştı. Karşısında da 14 muhalefet parti bir araya gelip, bir aday çıkarmışlardı. O zaman milletimiz ferasetini gösterdi, cumhurbaşkanımızı ilk defa halkın oyu ile seçilmiş cumhurbaşkanı yaptı. Hepsine rağmen yaptı. Şimdi de tüm dünyanın gözünün üzeride olduğu bu ülkede, Pensilvanya’daki bunak da dahil olmak üzere hepi bu seçimi takip ediyor. Dünya mazlumları cumhurbaşkanımızı destekliyor" diye konuştu.