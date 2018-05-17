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17 Mayıs 2018 17:56

AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat:

AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabri Unat, ekonomi üzerinden oyunlar oynandığını ancak Türk Milletinin bunun bildiğini ifade ederek, 24 Haziran’dan sonra ekonominin şahlanacağını söyledi.

AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat:

17 Mayıs 2018 17:56


Seçim çalışmalarına devam eden Unat, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.


21 Mayıs’ta AK Parti milletvekili aday listesinin açıklanacağını hatırlatan Unat, “Listeler açıklandığında adımız olmuş veya olmamış önemli değil, bunu her zaman dile getirdik. Bundan sonraki noktada da Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz. Eğer ismimiz de olursa elimizden geldiği kadar Malatyamız ve ülkemiz için koşturacağız” şeklinde konuştu.


Malatya için birçok projesi olduğunu aktaran Unat, “Malatyamız için köprülü kavşak projemiz var, büyük tabiat parkları projelerimiz var. Kayısımız için destekler ve kayısının sabit fiyat noktasında tutulması için projelerimiz var. Bu projelerimizin hepsini gerekli makamlara arz ettik. İnşallah bu seçimler ve çalışmalar Malatyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.


Ekonomi üzerinden oyunlar oynandığını ancak Türk Milletinin bu oyunları çok iyi bildiğini vurgulayan Unat, yükselen kur oranlarına karşı bazı tespit ve önerilerde bulundu.


Unat, yükselen kur ve faizlerin düşmesi için merhum Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’ın da savunduğu altın karşılıklı para projesinin öneminden bahsederek, projenin hayata geçirilmesi durumunda enflasyonun sıfıra ineceğini vurguladı. Unat, “Enflasyon düşerse faizler düşecek ve üretken yatırımlar başlayacak. Bundan hem esnafımız yararlanacak hem işletmecimiz hem de iş adamımız yararlanacak. Eğer meclise girersek bu konuda da önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz” diye konuştu.


Asya Birliğinin kurulmasının Türkiye ve bölge ülkeleri için önemli olduğunu dile getiren Unat, meclise girmesi halinde bu konulara öncülük edeceğini ve projelerin hayata geçirilmesi için çok çalışacağını ifade etti.


Türkiye’nin savunma sanayinde büyük bir yol kat ettiğini vurgulayan Unat, üretilecek olan yerli savaş uçağının üretim üssünün Malatya olmasını çok istediklerini vekil olması halinde bu konuda da büyük gayret göstereceklerini anlattı.




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