AK Parti’de seçim çalışmaları

Milletvekili Adayı Çakır, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Darende İlçesi’nde ziyaretlerde bulundu. Darende Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret eden Çakır, Aşudu, Ayvalı, İlisuluk mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Kuluncak İlçesi’nde ziyaretlerde bulunan Çakır’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çakır, gittiği her mahallede davul zurnayla karşılandı.

Çakır, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ile birlikte Karakavak Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Çakır, seçim çalışmaları kapsamında Darende ve Kuluncak İlçeleri’nde ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Çakır, konuşmasında, "Türkiye, AK Parti’yle birlikte bir kalkınma ve özgürlükler dönemini yaşadı. Ülkenin yeniden güçlenme sürecini yaşadı. Türkiye, savunma sanayisiyle, büyük projelerle ekonomik olarak güçlendi. Sosyal devlet anlayışıyla önemli destekler verdik. Devletimiz güçlendikçe yardımlarda kademe kademe artarak devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Çakır, AK Parti’nin göreve geldiği günden itibaren gelirleri yatırıma dönüştürdüğünü belirterek, "Vergilerinin yüzde 85’i faize giden bir dönemi yaşadık. Devletin geliri vardı, vergilerin yüzde 85’i faize gidiyordu. Türkiye’de gelirler hor kullanılmış birde içeriden hortumlar vardı. Bütün bunların kesilmesiyle birlikte ciddi yatırımlar yapıldı. Türkiye’de büyük bir yatırım hamlesi var" diye konuştu.

“Hep birlikte 2023 hedefine ulaşacağız”

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı ise Arapgir ve Hekimhan İlçeleri ile ilçelere bağlı mahallelerde ziyaretlerde bulundu. Güzelyurt, Kocaözü, Girmana Mahallelerini ziyaret edip, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için destek isteyen Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında Arapgir ve Hekimhan İlçeleri’nde esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi altında ziyaretlerde bulunan Kahtalı, Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde destek istedi. AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, "24 Haziran seçimleri, ülkemiz için bir dönüm noktası. Burada bize yaşattığınız bayram gibi Pazar akşamı da AK Parti kazandıktan, cumhurbaşkanımızı devlet başkanı yaptıktan sonra bir düğün daha yapacağız" diye konuştu.

Kahtalı, mecliste güçlü bir AK Parti’nin olması gerektiğini ifade ederek, "Milletimiz AK Parti’ye bu güne kadar büyük destek verip, sahip çıktılar. Bundan sonrada inşallah büyük destekler verecekler. Cumhurbaşkanımız ve güçlü bir meclisle beraber 2023 hedeflerine ulaşacağız. Ülkemizin önündeki bütün bürokratik engelleri kaldıracağız ve daha yaşanabilir bir ülke konumuna geleceğiz. Öncelikli hedefimiz huzuru Türkiye’de daim kılmak, refahı yükseltmek, ülkemiz üzerinde oyunları olanların oyunlarını bozmak. Pazar günü sandığa gittiğimizde mühürlerimizi AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için kullanacağız" şeklinde konuştu.