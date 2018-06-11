Alican Şeker balkanlarda derece yaptı

Bosna Hersek´in Zenica kentinde 11 ülkenin katılımı ile düzenlenen 2018 Balkan Gençler Şampiyonası´nda Türkiye, ferdi maçlarda üç altın, üç gümüş, sekiz bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Takım maçlarında ise Türkiye 3 madalya kazandı. Böylece Milli takımımız Şampiyonayı toplamda 17 madalya ile tamamladı. Ülkemize altın madalyaları genç tek bayanlarda Gülpembe Özkaya, genç çift bayanlarda Betül Nur Kahraman-Merve Nur Öztürk ve genç karışık çiftlerde Alican Şeker-Betül Nur Kahraman kazandırdı.

Genç Bayan Milli takımımız ise takım maçlarında altın madalya elde etti. Genç Tek Bayanlarda Gülpembe Özkaya finalde Betül Nur Kahraman´ı 4-2, Genç Karışık çiftlerde Alican Şeker- Betül Nur Kahraman finalde Umut Emre Başsan- Gülpembe Özkaya ikilisini 3-1, Genç çift bayanlarda ise Betül Nur Kahraman- Merve Nur Öztürk finalde Romen Hudusan-Popescu çiftini 3-0 mağlup ederek ülkemize altın madalya kazandırdı.

Betül Nur Kahraman genç tek bayanlarda, Yücel Ocak-Özgür Yılmaz yıldız çift erkeklerde, Umut Emre Başsan-Gülpembe Özkaya ise genç karışık çiftlerde final oynayarak gümüş madalya kazandılar. Takım maçlarında ise Genç Erkek Milli takımımız ile Yıldız Erkek Milli takımımız gümüş madalya kazandı.

Ayrıca Tugay Yılmaz genç tek erkeklerde, Ece Haraç genç tek bayanlarda, Özgür Yılmaz yıldız tek erkeklerde, Bilal Selim Tok-Tugay Yılmaz, Umut Emre Başsan-Alican Şeker genç çift erkeklerde, Şükran Cangir-Zeynep Karaca yıldız çift bayanlarda, İbrahim Atuğ-Emir Baha Sönmez yıldız çift erkeklerde, Bilal Selim Tok/Aybüke Öner ise genç karışık çiftlerde bronz madalya kazandı.