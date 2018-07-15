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15 Temmuz 2018 19:48

Anı defterlerine büyük ilgi

15 Temmuz darbe girişiminin 2’inci yıldönümünde Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açılan anı defterlerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Anı defterlerine büyük ilgi

15 Temmuz 2018 19:48


FETÖ/PDY Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Malatya’da çeşitli anma programları düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli noktalarına halkın darbe girişimi ile ilgili düşüncelerini paylaşacağı anı defterleri konuldu.


15 Temmuz Millet meydanının yanı sıra Soykan Parkı, Emekliler Parkı ve Malatya Park AVM’de açılan statlarda vatandaşlar 2 yıl önce yaşanan kara geceye ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getiriyorlar.




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