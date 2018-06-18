Arapgir’de futbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Pazar günü Arapgirspor stadında oynanan final maçı öncesi Sipahider dernek yetkilileri futbolcular ve teknik heyet Kaynarcada karşılanarak burada misafirlere Arapgir Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu.

Daha sonra çarşı meydanında çekilen halaylarla birlikte çarşı bitimine kadar yürüyüş yapıldı. Buradan hareketle Arapgirspor stadına gelinerek burada programa davul zurna eşliğinde yöresel oyunlarla devam edildi.

Müsabakaların başlamasından hemen önce Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Sipahider Başkanı Mehmet Koçdağ, Sipahider Dernek Başkan Yardımcısı ve Turnuva Başkanı Metin Akyüz ile Turnuva Finali Sponsoru Marco Polo Halı Sahibi Halil İbrahim Şahbaz açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Sipahider Başkanı Mehmet Koçdağ yaptığı konuşmada, "Bayramın son günü olması vesilesiyle hepinizin bayramını kutluyorum.Geçmişte organizasyon için Belediye Başkanımız Sayın Haluk Cömertoğlu ile yaptığımız görüşmede gerçekleşen, turnuva finalini Arapgir’de yapalım teklifi karşılık buldu ve bugün burada final oyunumuzu gerçekleştiriyoruz. Başta Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu ve Arapgir Belediyesi çalışanları olmak üzere, organizasyona katılımda bulunan, emeği geçen, zahmette bulunarak uzak yollardan buraya kadar gelen tüm derneklere ve yönetim kurullarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, “ Bu turnuva vesilesiyle gurbetten sılaya vuslatı yaşatan, bizleri burada bir araya getiren Allah’a hamdolsun. Bizlerin ve bu organizasyon sahibi derneklerimizin çabalarıyla, böyle bir kültürün üzerinde Arapgir, Arguvan, Malatya yani Anadolu insanı olarak bir araya gelebiliyoruz. Tahirin Beldesinden misafirlerimiz var. Tahirin beldesi neresidir bilir misiniz? Arguvan dediğimiz güzide komşumuzdur. Divriği’de de varız, Darende’de de varız, Kemaliye’den, Ağın’dan, Çemişgezek’ten, Pertek’ten Keban’dan büyük bir havzanın yaşanmışlıklarıyla varız. Bu birikimimiz bizim kaderimizin de birlikte çizildiğini gösteriyor. Bu anlamda düzenlenen her türlü etkinlik, organizasyon büyük takdirleri hak ediyor. Bu etkinliğinde bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sağ olun var olun diyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sipahider Başkan Yardımcısı Metin Akyüz Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na katkılarından dolayı plaket verildi. Başkan Cömertoğlu’na üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye edildi. Ayrıca Arapgirspor adına Arapgir ESO Başkanı Şenol Sekizsu da Haluk Cömertoğlu’na bir plaket takdim etti. Sipahider tarafından plaketleri takdim edilen isimler arasında Sipahiuşağı Mahallesi Muhtarı Ziya Yamadağ, Kaynak Mahallesi Muhtarı Servet Özkök, Eskiarapgir Mahallesi Muhtarı Mehmet Altun, Babadayı Harbuzik Köyünden Celal Sarı, Bahçeli Köyü Muhtarı Zülfükar Eren, Bahçeli Köyü Derneğinden Ahmet Şanlı, Sabri Bozkurt, Arapgirspor Kulüp Başkanı Ufuk Subaşı, Arapgir Postası sahibi Kamuran Sezer, Halil İbrahim Şahbaz, yer alırken, Arapgirspor tarafından da Sipahider Başkan Yardımcısı ve Turnuva Başkanı Metin Akyüz, Bedir Baykara, Şevki Mol, Mustafa Coşkun, Mehmet Fırat’a plaketleri takdim edildi. İlk maç Hacı Mehmetler ve Harbuzik arasında 3’üncülük için oynandı. Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile Sipahider Başkanı Mehmet Koçdağ’ın başlama vuruşunu yapmasıyla başlayan karşılaşma çekişmeli geçti. Maçı 4-3 lük skorla Harbuzik takımı kazanarak turnuvanın 3. takımı oldu.

Final Maçı ise Bursa Bahçeler ve Eski Arapgir arasında gerçekleşti. Sipahider Başkan yardımcısı ve Turnuva Başkanı Metin Akyüz ile Sponsor Halil İbrahim Şahbaz’ın başlama vuruşunu yaptığı karşılaşma kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 2-0 Bursa Bahçeler’in galibiyetiyle sonuçlanan müsabakada 2 futbolcu kırmızı kart gördü. Turnuvanın 1. si ve Şampiyon unvanını Bursa Bahçeler kazanmış oldu. Taraftarların coşkuyla kutladığı Bursa Bahçeler takımı Şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak şampiyonluğu kutladı. Turnuvada bir çok dalda futbolculara plaketleri takdim edildikten sonra Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu dereceye giren takımların futbolcularını tek tek alnından öperek kutladı.