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11 Eylül 2017 18:01

Arapgirliler piknikte bir araya geldi

Türkiye’nin değişik şehirlerinde ve Malatya’da yaşayan Arapgirliler, Arapgir Belediyesi ile Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin organize ettiği piknikte bir araya geldi.

Arapgirliler piknikte bir araya geldi

11 Eylül 2017 18:01


Arapgir ilçesi Kayaarası Kanyonunda gerçekleşen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kamuran Sezer ile çok sayıda Arapgirli vatandaş katıldı.


Katılımcılara ilçeye özgü yöresel yemeklerinin ikram edildiği etkinlikte konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,”Arapgir’in keşfedilmeye hazır vadisini turizme kazandırma yolundaki adımlarımız devam ediyor. İki ay önce gerçekleştirdiğimiz fotokamp etkinlik alanındayız.Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin üyeleri ile Arapgir’in yakın merkezdeki gurbette gelen hemşehrilerimizle bir piknik yaptık.Kozluk vadisinin içerisinde çayıyla,reyhanıyla,balığıyla,üzümüyle insanların muhabbeti ile dolu dolu bir gün geçirildi.Gelen insanlar Arapgir’i konuştular.Etkinliğin insanlarımızın birlik ve beraberliğine ortam hazırladığını düşünüyoruz.Bu noktada tüm katımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu


İstanbul, Ankara, İzmir ve Malatya’daki Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyelerinin ve ilçe yöneticilerinin katılımı ile geniş katılımcı bir etkinlik düzenlendiğini belirten Arapgir ve Çevresini Kalkındırma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kamuran Sezer ise, “Bu tür etkinliklerin hemşehrilerimizi bir araya getirmesi ve birbirleri ile tanışması açısından önemi büyük. Bu tür etkinlikleri daha da çoğalmak istiyoruz” diye konuştu.




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