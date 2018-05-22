Arguvan Belediyesi yenileme çalışmalarına devam ediyor

Arguvan Belediyesi, büyükşehir yasası ile birlikte mahalle statüsüne geçen köylerde kilit parke taş döşeme çalışması yapıyor. Ara sokaklarda oturan mahalle sakinleri yapılan çalışmalar ile yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtulacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında Dolaylı Mahallesi’nin stabilize olan mahalle içi yollarına kilit parke taş döşemesi yapımı devam ediyor. Çarşı içindeki çalışmalarını sonlandıran ekipler ara vermeden Dolaylı Mahallesindeki çalışmalar için düğmeye bastı. Çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdüren ekipler, kısa zamanda buradaki çalışmalarını tamamlayacak.

Öte yandan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.