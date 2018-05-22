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22 Mayıs 2018 17:51

Arguvan Belediyesi yenileme çalışmalarına devam ediyor

İlçe merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına hızla devam eden Arguvan Belediyesi, dış mahallelerdeki çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Arguvan Belediyesi yenileme çalışmalarına devam ediyor

22 Mayıs 2018 17:51


Arguvan Belediyesi, büyükşehir yasası ile birlikte mahalle statüsüne geçen köylerde kilit parke taş döşeme çalışması yapıyor. Ara sokaklarda oturan mahalle sakinleri yapılan çalışmalar ile yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtulacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında Dolaylı Mahallesi’nin stabilize olan mahalle içi yollarına kilit parke taş döşemesi yapımı devam ediyor. Çarşı içindeki çalışmalarını sonlandıran ekipler ara vermeden Dolaylı Mahallesindeki çalışmalar için düğmeye bastı. Çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdüren ekipler, kısa zamanda buradaki çalışmalarını tamamlayacak.


Öte yandan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.




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