Arguvan’da Sarı Bursa Buğdayı ekildi

Azalan yağışlara rağmen ortalamanın üzerinde verim elde edildi.

Projede, tohum ekiminden hasada, bulgur yapımından paketlemeye Arguvan Belediyesi personelinden oluşan ekip görev yapıyor. Titizlikle çalışan ekipte, hiçbir hijyenik kural göz ardı edilmiyor. Dikkat çekici projelere imza attıklarını söyleyen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Sarı Bursa Buğdayı gibi yok olmakta olan ürünlerimizin üretimini yapmaktan ötürü mutluyuz. İnsanlarımız, yapacağımız doğal bulguru gönül rahatlığıyla tüketebilir. Belediye olarak insanlarımızın, doğanın sunduğu nimetlerden yararlanmasına aracılık etmeye devam edeceğiz” dedi.

Projenin amacı hasat edilen Sarı Bursa Buğdayının yok olmaması ve bu buğdaydan bulgur yapılıp ülkenin dört bir yanına gönderilmesi olduğunu vurgulayan Kızıldaş “Yapılacak bulgurun diğerlerinden farkı ise buğdayın yetiştirilmesi aşamasında herhangi bir kimyasal gübre, zirai ilaç gibi kullanılmaması, yani yapılacak bulgurun doğal bulgur olması” şeklinde konuştu.

Başkan Kızıldaş “Başlıca besin maddelerimizden olan buğdayın ve özellikle yok olmak üzere olan Sarı Bursa buğdayının ekimi ve hasadı Arguvan Belediyesi tarafından devam ettirilecek ve bizler de bu sayede doğal bulgur tüketmiş olacağız” diye konuştu.

Bir buğday çeşidi olan ve geçmişte ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan sarı Bursa buğdayı hem renginin daha sarı olması hem de ekmek ve özellikle bulgurunun daha lezzetli olmasından dolayı diğer buğdaylardan ayrılıyor.