ASGD’nin iftarında spor camiasına birlik beraberlik mesajı

Spor camiasının tam kadro katıldığı gecede Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılıç, Türkiye Tırmanış Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç Dr. Faruk Akçınar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güllü, İnönü Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Özgür Karataş, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, TÜFAD Malatya Şubesi 2. Başkanı Muharrem Zeyno, Saha Komiserleri Derneği 2. Başkanı Sıddık Karanfil yer aldı.

“Kurumlar arası diyalogu güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz”

ASGD Malatya Şubesi üyelerinin ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu organizasyonda kısa bir konuşma yapan dernek başkanı Fatih Avcı, Malatya sporunun gelişmesi için bu tür etkinlikleri her zaman yapmaya devam edeceklerini söyledi. Avcı, “Bu mübarek gecede sporun birleştirici, Ramazan’ın paylaşımcı ruhuyla bir aradayız. Üniversite’den amatöre, TFF’ den antrenörlere kadar herkesi bir arada görmek mutluluk verici. Biz bir yandan kendi üyelerimizin, spor basınına hizmet eden meslektaşlarımızın sosyal yönlerini düşünürken, diğer bir yandan da spor camiamızın birlikteliğini korumak, kurumlar arası diyalogu güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu noktada Yeni Malatyaspor Süper Lig’e yükseldi. Artık şehrimizdeki tüm spor aktivitelerinin daha göz önünde olacağı bir gerçek. Amatörden profesyonele, futboldan diğer bireysel branşlara kadar daha aktif bir sezon bizleri bekliyor. Bu birliktelik ruhuyla sporun gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.