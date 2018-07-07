Yurt dışı teşkilatlarımızı açma çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Asrın iş adamları derneği (ASRİAD) Malatya Şubesinde Genel Başkanı Adnan Danışman’ın da katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıda bir konuşma yapan ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, teşkilatlanma faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “Malatya’da sıcak karşılamalarından dolayı Malatya teşkilat başkanına teşekkür ediyorum. Biz ASRİAD olarak çiçeği burnunda bir kurumuz. 6 ay gibi çok kısa bir zaman içinde 19 vilayette teşkilatlarımızı kurduk. 14 İlde çalışmalarımız devam etmekte. Yurt dışı temsilcilerimiz de bu şekilde devam etmekte. Sanırım ilk temsilcimizi Almanya’da kurmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Dernek hakkında da konuşan Danışman, daha sonra 24 Haziran seçimlerine değindi. Danışman, “Biz ismimizden de anlaşıldığı gibi asrın iş adamları derneği olarak kurgulanmış bir iradenin ortaya koyduğu bir yapıdır. 24 Haziran seçimleri ile birlikte ülkemiz yeni bir sisteme geçmiştir. Biz bu sürece uygun bir ekonomi ve ülkemizi ileriye taşıyacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya’da önemli çalışmalar yürüteceklerini aktaran Danışman, “Malatya’ ile ilgili olarak arkadaşlarımızla istişarelerde bulunacağız. Malatya ilgili neler yapılabilir, şehrin gelişmesi ve ekonomin büyümesi için ne yapabilir? Ne tür sorunlar var, hep birlikte arkadaşlarımızla beraber istişare edeceğiz ve konuşacağız” diye konuştu.

İstişare toplantısından sonra ASRİAD Malatya Başkanı Aziz Özel, Genel Başkan Adnan Danışman’a tablo hediye etti.