Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 16:25

ASRİAD teşkilatlanma faaliyetleri devam ediyor

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, kısa zaman önce kurulmalarına rağmen 19 vilayette teşkilatlarını kurduklarını söyleyerek, “14 İlde çalışmalarımız devam etmekte.

ASRİAD teşkilatlanma faaliyetleri devam ediyor

07 Temmuz 2018 16:25

Yurt dışı teşkilatlarımızı açma çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.


Asrın iş adamları derneği (ASRİAD) Malatya Şubesinde Genel Başkanı Adnan Danışman’ın da katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.


Toplantıda bir konuşma yapan ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, teşkilatlanma faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “Malatya’da sıcak karşılamalarından dolayı Malatya teşkilat başkanına teşekkür ediyorum. Biz ASRİAD olarak çiçeği burnunda bir kurumuz. 6 ay gibi çok kısa bir zaman içinde 19 vilayette teşkilatlarımızı kurduk. 14 İlde çalışmalarımız devam etmekte. Yurt dışı temsilcilerimiz de bu şekilde devam etmekte. Sanırım ilk temsilcimizi Almanya’da kurmuş olacağız” şeklinde konuştu.


Dernek hakkında da konuşan Danışman, daha sonra 24 Haziran seçimlerine değindi. Danışman, “Biz ismimizden de anlaşıldığı gibi asrın iş adamları derneği olarak kurgulanmış bir iradenin ortaya koyduğu bir yapıdır. 24 Haziran seçimleri ile birlikte ülkemiz yeni bir sisteme geçmiştir. Biz bu sürece uygun bir ekonomi ve ülkemizi ileriye taşıyacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Malatya’da önemli çalışmalar yürüteceklerini aktaran Danışman, “Malatya’ ile ilgili olarak arkadaşlarımızla istişarelerde bulunacağız. Malatya ilgili neler yapılabilir, şehrin gelişmesi ve ekonomin büyümesi için ne yapabilir? Ne tür sorunlar var, hep birlikte arkadaşlarımızla beraber istişare edeceğiz ve konuşacağız” diye konuştu.


İstişare toplantısından sonra ASRİAD Malatya Başkanı Aziz Özel, Genel Başkan Adnan Danışman’a tablo hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç