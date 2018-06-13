Avşar tempoyu arttırdı

Bülent Avşar, 24 Haziran seçimleri için il, ilçe teşkilatları ve vekiller ile birlikte hummalı bir çalışma içerisine girdi. İl Başkanı Avşar, ilçe teşkilatı ve 6 Milletvekili adayı ile birlikte Çöşnük Mahallesini ziyaret ederek destek istedi.

Çöşnük Mahallesinde meşaleler ve havai fişekler ile karşılanan MHP Heyeti gösterilen ilgi ve alakadan dolayı programı uzattı. Çöşnük Mahalle mitinginde bir konuşma yapan Bülent Avşar, “Öncelikle Battalgazi İlçe Başkanıma ve tüm teşkilatıma, Çöşnük Mahallemizdeki toplantımızda gösterdikleri performanstan ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Avşar, “Mübarek Ramazan’ın tekrar Türk ve İslam Dünyası’nın Türkiye merkezli dirilişine vesile olmasını temenni ediyor ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.24 Haziran’da Türkiyemiz önemli seçimlerden birini yapacaktır. Birincisi Cumhurbaşkanlığı, İkincisi milletvekili seçimi. Cumhur ittifakı Türk milletinin ruh kökünden tarihi hedeflerinden milli kimliğinden bin yıllık kardeşlik ve kader ortaklığından yüce bir umutla yüksek bir ufukla ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Cumhur İttifakı devlet fikri millet aklıdır. Ve bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Birinci turda inşallah seçilecektir” ifadelerini kullandı.

“İslam’ın son kalesi Türkiye’dir” diyen Başkan Avşar, “Nasıl İslam’ın son kalesi Türkiye ise, bu cennet vatanın sigortası da MHP’dir. MHP Mecliste ne kadar güçlü olursa millet de o kadar güçlü olur. Devlet de o kadar güçlü olur. İnanıyorum ki 24 Haziran’da Türkiye al bayrak sisteminde buluşacak üç hilal de uzlaşacak, Cumhur ittifakında kucaklaşacaktır” diye konuştu.