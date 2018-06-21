Bakan Tüfenkci: “Birileri OHAL’i bahane etti”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Akçadağ’ın kırsal kesiminde bulunan Ancar Mahallesi meydanında vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye’nin her bir karış toprağını korumak için canını, malını veren şehitlerinin olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, teröre karşı amansız bir mücadele verdiklerini, hem yurt içinde hem de yurt dışında teröristlerin inlerine girdiklerini vurguladı.

Bakan Tüfenkci, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi ve ülkeyi büyütmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bakın terörü kınayamayanlar, teröre karşı mesafe koyamayanlarla yakın iş birliği içerisinde hareket edenlerle teröre karşı net tavrını verenlerin arasında seçim yapacaksınız 24 Haziran’da. Kimin kiminle yürüdüğüne bakacaksınız arkadaşlar. İttifaklar var, onlara göz kırpanlar var. Sahada gayrıresmi ittifak yapanlar var. Bir o tabloya bakın, kimin nasıl dönme dolap gibi döndüğüne bakın ondan sonra kararınızı verin.”

"Yaparsa AK Parti yapar"

Bakan Bülent Tüfenkci, eleştiride bulunanların da iktidara geldiğini anımsatarak, "Sizler de koalisyon ortaklıklarında bulundunuz. Hangi yolları yaptınız, limanları, havalimanları yaptınız. Üniversite sayısı sizin döneminizde kaçtı AK Parti dönemine kaç. Ben size sadece Malatya’dan örnek vereyim AK Parti iktidara gelmeden önce havayolunu kullanan yolcu sayısı 88 bindi şimdi 980 bin. Bu dönem projesi yapıldı Malatya’ya bir havalimanı terminali yapıyoruz. Kim yapıyor bunu? AK Parti yapıyor. Yaparsa AK Parti yapar” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Malatya mitingindeki kayısıyla ilgili vaatlerini hatırlatan Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Diyor ki lisanslı depo yaptıracağız, devlete kayısı alımı yaptıracağız. O bilmiyor ki Malatya’da kayısı lisanslı depo kapsamına alındı ve protokolü yapıldı, inşası başladı. Bitince de Toprak Mahsulleri Ofisi’ne alım yaptıracağız. Bunun sözünü verdik. Dolayısıyla ben onun için diyorum ülkeyi tanımıyorlar.”

Bakan Tüfenkci, ardından Akçadağ ilçesinin Bahri Mahallesi meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin her alanda 3,5 kat büyüdüğünü vurgulayan Bakan Tüfenkci, 24 Haziran’dan sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrardan seçilmesi ve AK Parti mecliste çoğunluğu sağladığı takdirde 2023’e kadar Türkiye’yi 2 kat daha büyüteceklerinin altını çizdi.

Bakan Bülent Tüfenkci, 24 Haziran’da yeni bir temel atacaklarını belirterek, “Bu temelin sağlam olması sizlerin elinde. Eğer sizler güçlü bir hükümet ve meclis oluşturursanız temeller sağlam yükselir. Onun için sizin bir oyunuz yarınlarımızı belirleyecek. Sizin bir oyunuz gençlerimize iş, aş olarak dönecek. Sizin bir oyunuz kadın istihdamını artıracak, gençlerimizin özellikle daha sağlıklı eğitim almasını sağlayacak. Onun için bir oyunuz çok önemli. Sizlerden 24 Haziran’da sandıklara giderek demokratik hakkınızı kullanmanızı istiyorum” dedi.

15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişimin ardından Türkiye’de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, “Birileri bunu bahane ederek Türkiye ve Türk ekonomisine birtakım sıkıntılar yaşatmaya çalışsa da sizler çok iyi biliyorsunuz ki bu OHAL terörün belini kırmak içindi. Allah’a hamd olsun terörün de belini kırdık. Şimdi Kandil’e de inşallah gireceğiz. Münbiç’te de askerlerimiz devriye görevine başladı. Bütün bunları niye sayıyorum? Sınırımızda terör koridoru oluşturmaya çalışanlara vermiş olduğumuz cevap. Allah’a hamd olsun terör koridorunu da oluşturamadılar. Olağanüstü hal de inşallah 24 Haziran’dan sonra tekrardan gözden geçirilecek ve muhtemelen gerek kalmadığı tespit edilirse ortadan kaldırılacak” diye konuştu.