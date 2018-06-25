Bakan Tüfenkci: "Bu seçim yeni bir Türkiye’nin habercisiydi"

Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti Malatya İl Binası’nın önünde toplanan partililer zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. Malatya’dan 4 milletvekili çıkaran AK Parti’de il binası önünde kurulan platformda vatandaşlarla buluşan vekiller coşkuya ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmesini büyük bir coşkuyla kutlayan AK Partililer uzun süre sloganlarla zaferi kutladı.

Parti önünde toplanan kalabalığa seslenen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Malatya Allah’ına kurban Malatya. Büyüksün Malatya, selam ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yaptı. Bizler inşallah Meclis’te yeni bir döneme imza atıyoruz. Anadolu iktidar yaptı. Malatya sessiz devrim yaptı, bu devrim bu başarı sizlerin başarısı ve bu çalışma teşkilatın ve Malatya’nın başarışı” ifadelerine yer verdi.

Yeni bir Türkiye inşa edeceklerini ifade eden Tüfenkci, “Daha fazla demokrasi, daha fazla hukukun egemen olduğu, oyunların bozulduğu bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. Bunun için de var mısınız Malatya? Biz ne dedik? Biz hizmet harekatıyız, Malatya’nın hizmetkarıyız dedik ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir yola çıktık. Bu yolda sizler bizlere destek verdiğiniz, bizlerin arkasında olduğunuz sürece durmak yok yola devam. Bu seçimde bizler kadar yorulan Büyükşehir, Yeşilyurt, Battalgazi, belediye Başkanlarımıza, bütün belediye ilçe başkanlarımıza, muhtarlarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığını ifade eden Tüfenkci, “Bu seçim yeni bir Türkiye’nin habercisiydi ve Allah’a hamdolsun sizler yüzde 70 oranında destek vererek bizler hem Meclis’e taşıdınız hem de Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının başkanı yaptınız. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk başkanı yaptınız onun içinde her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geceniz mübarek olsun Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

Kutlama programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Milletvekili seçilen Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı’da birer konuşma yaptı.

(SD-DK-Y)

.