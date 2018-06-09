Bakan Tüfenkci: “Doların yönünü düşüşe çevirdik”

Son bir hafta içerisinde de dolar karşısında yabancı para birimleri içerisinde en fazla değer kazanan Türk lirası oldu. Bu düşüş hızlanarak devam edecek" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Akpınar Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti.

Minibüs durağında hareket saatini bekleyen bir araç ve içerisindeki yolcuların yanına çıkarak Ramazan Bayramlarını tebrik eden Bakan Tüfenkci, ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye üzerine ekonomik anlamda bir operasyon yapıldığını belirten Bakan Tüfenkci, aldıkları tedbirlerle doların da euronun da yönünü düşüşe doğru çevirdiklerini vurguladı.

Tüfenkci, son bir hafta içerisinde dolar karşısında yabancı para birimleri içerisinde en fazla değer kazanan para biriminin Türk lirası olduğuna işaret ederek, “Bu düşüş hızlanarak devam edecek. Bir takım güçler atağa geçip operasyon yapabilir. Ancak aldığımız tedbirlerle bunlara müsaade etmeyeceğiz. Biz güçlü maliye yapımız, bankacılık altyapımızla, sağlam yönetimimizle bu şok ve dalgaları atlatırız, önemli olan, sokağın, caddelerin, esnafın ne dediği. Esnafımız bu noktada hem piyasadan hem de bu oluşturulmaya çalışılan algıya karşı gerekli tepkiyi sandıkta vereceklerini ifade ediyorlar. Biz çalışmaya, gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Milletimizle 24 Haziran’dan sonra yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

24 Haziran’ın Türkiye’nin istikbali ve bekasıyla çok yakından alakalı olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, bir yandan durmaksızın terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülke sınırlarında kurulmak istenen terör koridoruna karşı operasyonların devam ettiğini ifade etti.

Bakan Tüfenkci, ekonomiyi geliştirmek için durmaksızın çalıştıklarını dile getirerek, 24 Haziran’da Türkiye’de birçok kesimin oluşturmaya çalıştığı algıyı yerle bir edeceklerini sözlerine ekledi.