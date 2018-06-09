Ankara asfaltı 6. kilometrede yapımı tamamlanan Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete girdi. Bölge Müdürü Havva Eksilmez’in açılış konuşmasının ardından söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bölgedeki ticaretin dinamizmini sürdürerek büyümesi için bölge ve gümrük müdürlüklerinin hizmet kalitesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, mevcut bölge müdürlüğü tesisinin potansiyeli değerlendirmede ve çalışanların verimliliğini arttırmada yetersiz kaldığını ifade etti. Bakanlık olarak hedeflerinin Türkiye’nin ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapıldığı bir ülke olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Tüfenkci, “2023 yılında gayri safi yurt içi hasılamızın 2 trilyon dolara, ihracatın 500 milyar dolara çıkarılması, sınır güvenliğinin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, ticaretin kolaylaştırılması, gümrük iş ve işlem sürelerinin kısaltılması gibi hedeflerimizin gerçekleştirmek için yeni gümrük kapılarının açılması, mevcut kapı ve tesislerimizin yenilenmesi hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Açılışı yapılan yeni bölge müdürlüğü hakkında da katılımcılara bilgiler veren Tüfenkci, yeni hizmet binasının 17 milyon TL maliyetle tamamlandığını ve 17 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildiğini söyledi. Tüfenkci, bölge müdürlüğü kompleksinde bölge, il ve ticaret müdürlükleri, misafirhane ve sosyal tesisin de hizmet vereceğini belirtti. Malatya’nın gelişen ticareti ve artan ihracatı, ithalatı ile birlikte açılışı yapılan bölge müdürlüğü sayesinde işlemlerin daha hızlı ve modern şekilde gerçekleştirileceğini belirten Tüfenkci, “Bölge Müdürlüğümüz Malatya ve ülkemizin dış ticaretine büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

Açılışı yapılan Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş ve Sivas illerine hizmet vereceğini belirten Tüfenkci, “Bu dört şehir 2017’de 3,2 milyar doların üzerinde bir dış ticaret hacmi gerçekleştirdi. Bu şehirlerimizin dış ticaret kapasitelerinin de yıllar itibariyle sürekli arttığını görüyoruz. Nisan sonu itibariyle 1 milyar doları geçen dış ticaret hacmi bu sene inşallah 4 milyar doları geçecek ve biz buradaki işleri kolaylaştırarak, hızlandırarak, bu rakamı 5 milyar dolara yaklaştırma arzusundayız” ifadelerini kullandı.

Balan Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Malatya Gümrük Müdürlüğü, Malatya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Malatya Ticaret İl Müdürlüğünü de kapsayacak şekilde yeni hizmet binası kompleksinin yapımı için başladığımız çalışmaları hızla tamamladık. Hizmet binamız, bölge müdürlüklerimiz arasında fark oluşturacak kapasitede bir yapıdır. Burası inşallah bölge ticaretinin canlanmasında da büyük rol oynayacak.”

Rekabet gücünün daha yüksek ve daha ucuza teslim edildiği ticaret erbabının Türkiye ekonomisini 2023 hedefine taşıyacak lokomotifler olacağını kaydeden Tüfenkci, “Son yıllarda yapılan çalışmalarla gümrüklerde bekleme süreleri en aza indirilerek uluslararası ticaret üzerindeki işlem zaman ve taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azalttık. 24 Haziran’dan sonrada bu çalışmaları daha hızlandıracak. Biz özellikle dış ticarette gümrüklerdeki bekleme sürelerini çok daha aza indirmek istiyoruz. Atmış olduğumuz adımlarla birlikte özellikle ekonomik gümrük işlemleri ve gümrük otomasyon uygulamalarının geliştirilmesine devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler daha sonra açılışını yaptıkları hizmet binasını ve sosyal tesisleri gezdiler. Açılışa Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra, Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Barosu Başkanı Enver Han, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile daire müdürleri, kurum yetkilileri ve çalışanları katıldı.